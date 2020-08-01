СК Беларуси о задержанных «бойцах ЧВК»: Они не собирались лететь в Стамбул

Задержанные в Беларуси 33 гражданина России не собирались лететь в Стамбул, хотя у них были билеты на самолет. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в вечернем выпуске новостей на телеканале ОНТ.

Скриншот видео «Беларусь 1»

— Очевидным является, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались, — сказал Агафонов.

По его словам, группа была организована и управлялась по военным стандартам, отмечает издание tut.by. В WhatsApp была создана группа для управления личным составом, участниками которой были 33 задержанных.

— Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны о целях нахождения в Беларуси, противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, 2 — на Кубу, 1 — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов, — заявил представитель Следственного комитета.

Ранее посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне направлялись транзитом в Турцию, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санатории «Белорусочка» под Минском.

В сюжете ОНТ есть рассказ водителя Геннадия Кумпана, который 24 июля забрал группу мужчин на российско-белорусской границе. До аэропорта они не доехали и развернулись. В сюжете отмечают, что у прибывших была возможность улететь в Стамбул позже: с 26 по 28 июля было четыре рейса.

«По версии следствия, вылет в Турцию — отвлекающий маневр, спланированный заранее. Это подтверждает и то, что заранее были забронированы номера на всех в минской гостинице IBB», — сообщил закадровый голос. Когда мужчины выселялись из гостиницы, пояснили, что уезжают в аэропорт, а на самом деле — в санаторий «Белорусочка».

Отмечается, что у следствия есть и другие данные, что конечной точкой маршрута был именно Минск.

