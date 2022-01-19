Юные шантажистки вымогали у студента деньги, угрожая распространить интимное видео

Россиянин перечислил двум особам 300 тысяч рублей, но секс-вымогательницам все было мало

Две подружки поплатились за жадность, шантажируя своего знакомого интимным видео и вымогая у него деньги на востоке Подмосковья. Студент, выплатив около 300 тысяч рублей, не выдержал и обратился в полицию.

Как удалось выяснить «МК», около трех лет назад 22-летний студент Никита (все имена изменены) в интернете познакомился с двумя девушками Ниной и Юлией, проживающими в том же городе (тогда подружкам было 14 и 16 лет от роду).

В ходе общения молодые люди понравились друг другу, и темы их разговоров все больше стали переходить на интимные. В результате Никита и подруги решили встретиться. Встреча прошла дома у одной из девчонок, где молодые люди по договоренности решили все вместе самоудовлетвориться. Неожиданно, Никита попросил новых подружек выполнить необычную просьбу — удовлетворить его сексуальные фантазии нетрадиционным способом, на что девушки согласились.

После той встречи ребята периодически общались в Сети, но, внезапно, в июле 2021 года юный ловелас получил от подружек неприятное сообщение. В нем говорилось, что их единственная тайная встреча была записана на видео. Нина и Юля потребовали у парня денег — в противном случае угрожали опубликовать эту запись в социальных сетях. Еще больше Никиту напугало то, что на тот момент обе подружки были несовершеннолетними. Он решил заплатить, переведя деньги на указанную карту, после чего успокоился. Но как оказалось, зря. Через некоторое время подруги вновь потребовали денег. Студенту ничего не оставалось, как только заплатить еще. Юным вымогателям это очень понравилось, и они с регулярной периодичностью продолжали давить на Никиту, вымогая деньги. Когда все средства на счету студента закончились, он обратился за помощью к знакомым, которые одолжили денег. Всякий раз Никита очень надеялся, что это будет последний перевод, и его оставят в покое. В общей сумме он отдал вымогательницам около 300 тысяч рублей. Когда ненасытные подруги вновь потребовали заплатить, то Никита решил обратиться в полицию.

Двух шантажисток быстро задержали. Ими оказались 17-летняя жительница подмосковного региона и 19-летняя приезжая из республики Беларусь.

ГСУ СК по Московской области в отношении девушек возбудило уголовное дело по статье «Вымогательство».