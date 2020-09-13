Белорусские «Кибер Партизаны» пригрозили «убить рубль» и заблокировать счета окружения Лукашенко

Белорусское объединение «Кибер Партизаны» пригрозило остановить работу налоговой, энергетической и банковской систем, если 13 сентября во время масштабных акций протеста силовики будут осуществлять задержания.

Об этом сообщает Telegram канал «Кибер Партизаны».

Кроме того, белорусские IT-специалисты заявили, что Лукашенко должен выйти на улицы города и извиниться у граждан. Они заявляют, если их требования проигнорируют, они могут «убить рубль» и начать блокировать счета окружения Лукашенко.