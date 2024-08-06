Сліди авторів фейку про те, що глава МЗС Німеччини Бербок користувалась платними інтимними послугами, ведуть до Росії

Німецькі журналісти з’ясували: історія про те, як глава МЗС Німеччини Анналена Бербок користувалася платними інтимними послугами в Африці, була, очевидно, спецоперацією російських пропагандистів, зазначає DW.

“Глава МЗС Німеччини Бербок користується інтим-послугами африканця”, “Ескортник з Африки розповів про “незабутні” побачення з міністром із ФРН”, “Жиголо для Бербок: африканець розповів про інтимні побачення з політиком”, “Бачив, що вона сумує за мною”, “Африканець надавав інтимні послуги главі МЗС ФРН Бербок”…

У перші дні серпня такими заголовками зарясніли і цілком респектабельні російські видання у своїх онлайн-версіях. При цьому всі вони посилаються на “першоджерело” – інтерв’ю з таким собі “Кінгслі”, опубліковане в текстовій версії на сайті цілком серйозної газети Daily Post, яка виходить у Нігерії. Про що, однак, замовчують російські видання, то це про той факт, що текст згаданого інтерв’ю було позначено в газеті Daily Post як такий, що опубліковано на правах реклами, і він не має жодного стосунку до редакційного колективу. Але все по черзі.

Портали-близнюки: “zeitgeschenen.de” і zeitgeschehen.de

У німецькому сегменті інтернету скандальна історія про міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок (Annalena Baerbock) з’явилася на нібито німецькому сайті “zeitgeschenen.de”, назва якого лише однією літерою відрізняється від справді наявного в Німеччині новинного порталу zeitgeschehen.de, що публікує переважно повідомлення поліції про злочини та аварії.

Крім малопомітної відмінності в назві, перший сайт відрізняється від другого відсутністю будь-яких вихідних даних. А ще з’явився він у мережі всього за кілька днів до публікації в Daily Post – 24 липня, як це з’ясувалося під час фактчекінгу, проведеного німецькими ЗМІ. Текстове ж інтерв’ю “Кінгслі” в цій газеті є розшифрорвкою шестихвилинного відеозапису його розповіді, що вийшла 29 липня на YouTube-каналі, який не має жодного стосунку до газети Daily Post і був створений тільки 23 червня, схоже, спеціально для цієї мети.”Їй подобаються чорношкірі чоловіки”

Чорношкірий “Кінгслі” в картатому піджаку, із золотим ланцюгом на шиї і помаранчевим дюрагом на голові розповідає невидимому інтерв’юеру, що ось уже п’ять років працює чоловіком-повією. Більшість його клієнток – білі європейські жінки, одна з яких справила на нього особливе враження.

“Вона є однією дуже впливовою європейською політичною діячкою, я думаю, вона німецький міністр”, – розповідає “Кінгслі”. Перший раз він зустрічався з нею в грудні 2022 року в Нігерії: “На ній була дуже красива червона сукня, і вона сказала мені, що їй подобаються чорношкірі чоловіки”. Ніч із нею, за його словами, була “чудовою і фантастичною”.

Анналена Бербок серед місцевих жінок під час візиту до Нігерії в грудні 2022 року Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Ця ніч була не єдиною, і по ходу розповіді “Кінгслі” не полишає сумнівів у тому, ким саме є ця “впливова європейська політична діячка”, яка нібито оплачувала його послуги в розмірі 3500 євро за ніч, не враховуючи оплати проїзду: “За шість місяців Анналена подзвонила мені й спитала, чи не можу я з нею зустрітися в Преторії”. Відтоді вони, мовляв, бачилися хоч рідко, але регулярно, востаннє в Абіджані в Кот-д’Івуарі. Там глава МЗС Німеччини й справді була з візитом з 15 до 17 липня.

Усього цього виявилося достатньо, щоб “інформаційний” портал “zeitgeschenen.de” (не плутати з zeitgeschehen.de) визнав оповідку “Кінгслі” правдивою і опублікував досить сальну статтю під заголовком: “На що йдуть німецькі податкові надходження? Бербок займається секс-туризмом з африканським ескортником у службових поїздках”.

Колір очей Анналени Бербок та інші нестиковки

Деякі деталі з розповіді “Кінгслі” одразу викликали в німецьких журналістів підозри. Так, жиголо говорив про “красиві сірі очі”, які в Анналени Бербок насправді блакитні. Та й колір її сукні під час візиту до Нігерії, був не пурпурно-червоний, а, швидше, рожевий, як видно на фотографіях, зроблених під час її візиту до Нігерії.

Крім того, текст у “zeitgeschenen.de” рясніє граматичними помилками, а подекуди читається як поганий, невідредагований автоматичний переклад з якоїсь іноземної мови на німецьку. Проте “полуничка” про главу німецького МЗС швидко розійшлася мережею і соціальними мережами.

Першим її розтиражував ірландський журналіст Шей Боус, який має у своєму Х-акаунті близько 135 тисяч підписників. Віднедавна, за повідомленнями незалежних одне від одного джерел, він працює на пропагандистський російський телеканал RT. Його посилання на інтерв’ю з “Кінгслі” в мережі Х розійшлося більш ніж півмільйоном репостів. Підхопили тему і німецькі соціальні мережі та сатиричні канали, не кажучи вже про російські.

Німецькі ЗМІ: Сліди ведуть до Росії

За даними розслідувань, які провели кілька провідних німецьких ЗМІ, сліди публікацій про нібито сексуальні втіхи Анналени Бербок в Африці ведуть до Росії.

“Історія про німецьку міністерку закордонних справ і нігерійця, який надає секс-послуги, вписується в широку палітру скандальних історій, які в минулому вигадували російські агенти дезінформації, – пише німецький інформаційний портал t-online. – Мета – дискредитувати главу МЗС Німеччини, яка, як і весь німецький уряд, однозначно стоїть на боці України“.

За даними t-online, сайт “zeitgeschenen.de” зроблений тими самими примітивними онлайн-інструментами і тими самими людьми, що й дезінформаційний портал “berliner-wochenzeitung.de”, який також не має вихідних даних і має вигляд онлайн-версії однойменної газети, якої, однак, не існує в природі. Спочатку і на “berliner-wochenzeitung.de” публікувалися нешкідливі повідомлення інформаційних агентств, серед яких на початку липня опинився і текст з дифамацією українських біженців у Німеччині. Примітно, що відтоді – 5 липня – цей сайт жодного разу не оновлювався, хоча дата на заголовній сторінці стоїть актуальна.

До числа вигаданих, вочевидь, російськими пропагандистами історій належить і публікація фальшивого договору купівлі-продажу, згідно з яким український президент Володимир Зеленський став законним власником колишньої вілли рейхсміністра пропаганди Йозефа Геббельса на березі озера Богензее під Берліном.

Найбільші фейки Путіна і російської пропаганди – фактчек DW

Німецький портал mimikama.org, що спеціалізується на викритті фейків в інтернеті, а також журналісти другого каналу телебачення ФРН (ZDF) дійшли висновку: і цього разу за всіма ознаками йдеться про вигадку російських пропагандистів. “Як правило, використовуються нові сайти з назвами, що нагадують справжні новинні портали, сліди яких щоразу ведуть до Росії, – пише ZDF. – А опубліковані фейки потім швидко підхоплюються проросійськими акаунтами в соціальних мережах і масово поширюються”.

На російське авторство публікацій про Бербок вказують і в її відомстві. “Проросійський дезінформаційний портал “zeitgeschenen.de” поширює неправдиву, вигадану та абсолютно абсурдну історію”, – йдеться в коментарі пресслужби МЗС Німеччини.

Запитання німецьких журналістів, який стосунок має редакція нігерійської газети Daily Post до змісту опублікованого на її сторінках інтерв’ю “Кінгслі”, чи було перевірено викладені в ньому факти, хто оплатив публікацію і в якому розмірі, залишилися без відповіді.