Смертник подорвался возле управления ФСБ России в Карачаево-Черкесии

У здания регионального управления ФСБ в Учкенене в Карачаево-Черкесии произошел взрыв.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и каналы Baza и Mash в Telegram.

В результате инцидента, по данным агентства, шесть человек получили ранения. По предварительной информации, взрыв совершил смертник; он погиб.

“По предварительным данным мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Перед взрывом он подошел к группе правоохранителей у входа в здание отдела ФСБ и взорвал себя с криками: “Аллах Акбар”, — сказал источник журналистам.

Другой источник федеральных СМИ сообщил, что взрывов было два: в 7 утра у здания взорвалась небольшая бомба, а через несколько часов, когда сотрудники ФСБ вели работу на месте происшествия, к ним подъехала машина, из нее выбежал смертник и подорвал себя. Аналогичную версию приводит издание Baza.

“Взрывотехники, кинологи с собаками, оцепление. Было 2 атаки — в 7 утра (никто не пострадал) и около 12, когда смертник прорвал оцепление”, — пишет также Mash.