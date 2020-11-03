Справа Марківа: Суд вислухав усі сторони і взяв перерву до 18:30 для визначення рішення

Віталій Марків виступив у суді із заключним словом. Суд взяв перерву до 18:30 за італійським часом (19:30 за київським часом) після чого стане відомо, коли буде оголошено рішення. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває на засіданні суду.

«Віталій виступив у суді. Виступив стримано, гідно і емоційно. Він сказав, що сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості. Ще раз підкреслив, що він військовослужбовець і знає, що таке дисципліна та гідність. І всі звинувачення проти нього – безпідставні. Після цього судді заявили, що направляються в нарадчу кімнату. О 18:30 вони або оголосять вирок, або скажуть скільки їм ще потрібно часу», — заявив Арсен Аваков.

За його словами, у разі виправдального вироку, українська сторона буде задоволена:

«Тоді Віталій сідає в літак та направляється в Україну, а ми продовжуємо оскаржувати у Європейському суді те, що він був затриманий на цей період часу. Якщо суд підтвердить вирок попередньої інстанції – ми будемо подавати касацію, оскаржувати в Європейському суді, а також задіємо дипломатичні канали. Оскільки було порушено право на захист, що дає нам підстави звертатися в європейські інстанції», — сказав Арсен Аваков.

За словами очільника МВС на сьогоднішньому засіданні виступала адвокат родини загиблого Андреа Роккелі Алессандра Баллеріні, яка намагалася виправдати сепаратистів, замовчуючи їх реальні злочини:

«Адвокат заявляє, що начебто сепаратисти піклувалися про цивільних осіб та журналістів, ховали їх від обстрілів з боку українських сил. При цьому, вона не вказує, що в ці дні в районі Слов’янська було вбито 165 осіб, в підвалах закатовано 5 журналістів. Я там був. Там було розстріляно чотирьох протестантських священиків. І все це ці самі сепаратисти, але чомусь про це вона не каже», — зазначив Арсен Аваков.

Мама українського гвардійця Оксана Максимчук сподівається, що сьогодні суд винесе виправдальний вирок:

«Сподіваюся, що сьогоднішній судовий день поставить крапку в цій довгій історії, яка вимучила всіх нас і, в першу чергу, Віталія. Він хоче повернутися до свого життя, до сім’ї, побратимів»

Також на засіданні виступала прокурора Нунції Чараволо, яка заявила, що обвинувачення не веде мову про політику і не звинувачує Україну, а мало на меті встановити справедливість.

Своєю чергою адвокат України Ніколо Бертоліні Клеричі заявив, що Італія не має юридичного права судити державу Україна за воєнні злочини.

«Вирок робить «злочинцями проти людства» все українське військо. Цей термін був введений лише для того, щоб зробити позов до України. Для такого позову немає підстав. Як і немає юрисдикції павійського суду: мають бути злочини проти людства і злочин має бути вчинений на території Італії. А цього немає»,- сказав Ніколо Бертоліні Клеричі.

Адвокат Віталія Марківа Донателла Рапетті наголошує, що можна використовувати лише матеріали справи.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

У Мілані 29 вересня відбулося перше засідання апеляційного суду у справі Віталія Марківа. Сторона захисту, яку ведуть кращі італійські адвокати Рафаелі Делла Валле і Нікколо Бертоліні Клерічі, наполягають на невинуватості Віталія Марківа, який ніяк не міг бути причетний до загибелі Андреа Рокеллі.

1 жовтня у Мілані пройшло чергове засідання по апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Українська сторона в чергове підкреслила, що рішення суду першої інстанції по справі Марківа – абсурдне і ми розраховуємо на долучення матеріалів української сторони до справи.

На третьому засіданні 15 жовтня апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість

23 жовтня в Мілані продовжилось засідання апеляційного суду по справі нацгвардійця. На засіданні, сторона захисту пред’явила суду присяжних факти, що свідчать про непричетність Віталія до загибелі італіїського журналіста Андреа Рокеллі.

Мінистерство внутрішніх справ