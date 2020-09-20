США посылает подкрепление в Сирию после стычек с российскими военными
Пентагон увеличивает свое военное присутствие в Сирии после серии инцидентов с участием российских и американских военных, обостривших отношения между сторонами.
Инциденты с участием двух сторон, патрулирующих северо-западную часть Сирии, участились в этом году, передает ВВС. Теперь туда направляется около 100 американских военных и шесть боевых машин пехоты.
Капитан ВМФ США Билл Урбан, официально представляющий центральное командование войск США, заявил, что размещение дополнительного контингента обеспечит безопасность сил коалиции.
Он добавил, что вместе с машинами, которые перебрасываются из Кувейта, американцы разместят в регионе радары «Сентинел» и увеличат количество патрулирований.
«США не ищут конфликта с другими странами в Сирии, но встанут на защиту коалиционных войск, если понадобится», — заявил в пятницу Урбан.
Ясный сигнал России
Билл Урбан не упомянул Россию прямо, но другое заявление американского представителя было более откровенным.
«Эти действия и подкрепления — ясный сигнал России, что нужно придерживаться взаимного процесса по деэскалации напряженности, и что России и другим сторонам нужно избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий на северо-западе Сирии», — процитировал телеканал Эн-би-си неназванного американского официального представителя.
Эн-би-си также процитировал источники, заявившие, что подкрепления направлены для того, чтобы предостеречь российские силы от вторжения в зону безопасности, где оперируют войска коалиции и курдские отряды.
В последние годы в Сирии наблюдались регулярные инциденты с участием российских и американских военных. Однако в последние недели они приобрели более жесткий характер.
В конце августа семеро американских военных получили травмы в результате столкновения с российской боевой машиной.
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Сейчас в этом регионе находится около 500 американских солдат — намного меньше, чем раньше.
В октябре 2019 года президент США Трамп решил вывести из Сирии тысячу солдат.
Несколько месяцев спустя он заявил, что оставит в Сирии несколько сотен солдат для охраны нефтяных скважин.