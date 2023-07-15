Російські «сестри» «невловимого Джо», які нах** нікому не потрібні
Україні не потрібен “замах” на пропагандистку телеканалу RT Маргариту Симоньян і журналістку Ксенію Собчак. Оскільки вони ні на що не впливать.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
“Вони нам абсолютно точно не потрібно. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу”, – заявив він.
Подоляк підкреслив, що все, що роблять Симоньян та Собчак – це на їхню “достатньо дивну аудиторію”.
“Замах” на Симоньян і Собчак
ФСБ РФ заявила, що нібито запобігла спробі “ліквідації” пропагандистки Маргарити Симоньян і журналістки Ксенії Собчак. При цьому в “замаху” вони звинуватили СБУ.