Російські «сестри» «невловимого Джо», які нах** нікому не потрібні

Україні не потрібен “замах” на пропагандистку телеканалу RT Маргариту Симоньян і журналістку Ксенію Собчак. Оскільки вони ні на що не впливать.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

“Вони нам абсолютно точно не потрібно. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу”, – заявив він.

Подоляк підкреслив, що все, що роблять Симоньян та Собчак – це на їхню “достатньо дивну аудиторію”.

“Замах” на Симоньян і Собчак

ФСБ РФ заявила, що нібито запобігла спробі “ліквідації” пропагандистки Маргарити Симоньян і журналістки Ксенії Собчак. При цьому в “замаху” вони звинуватили СБУ.