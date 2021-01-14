Три российские школьницы пытались устроить групповое самоубийство

В Петербурге полиция разбирается с очередной «группой смерти», из-за которой сразу трое девочек-подростков пытались вместе покончить с собой.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сотрудников полиции.

Отмечается, что на этот раз речь идет не о группе, а, скорее, о «канале смерти» – задания подростки получали в паблике в одном из популярных мессенджеров, в каком именно, следствие пока не уточняет.

В полицию обратилась мать 13-летней школьницы, которая рассказала, что ее дочь не появилась дома в обычное время. При этом дома женщина нашла предсмертную записку от девочки, а еще та отправила матери странное смс-сообщение.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», три 13-летние подруги-анимешницы создали «Клуб самоубийц» в одном из мессенджеров, обсудили там проблемы, признались друг другу в любви, купили снотворное и попытались одновременно убить себя.

«Общались девочки в созданном ими же чатике – договорились там, как будут покидать этот жестокий мир, цитировали поэта Бориса Рыжего (повесился в 2001-м), вспоминали «Тетрадь смерти», анимешного героя Дазая (вундеркинд с суицидальными наклонностями) и депрессивные строчки рэпера ЛСП («Ваш мальчик потерян и не найден»)», – говорится в сообщении.

В итоге школьницы купили снотворное и выпили около 40 таблеток:

«Повезло: эффект оказался не летальным, детей вовремя нашли и спасли. По факту уже возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства».

Школьниц «откачали врачи», сейчас они находятся под наблюдением, их жизням ничто не угрожает. // УНИАН