США закликають своїх громадян терміново виїхати з Білорусі

В США закликали своїх громадян негайно залишити територію Білорусі. Також було знову оновлено статус “не подорожувати” (рівень 4) до країни через існуючу небезпеку для американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Зазначається, що загроза для американських громадян зумовлена свавільним застосуванням білоруською владою місцевих законів, ризиком затримання, а також підтримкою режимом Олександра Лукашенка російської агресії проти України.