У Чехії засудили прокремлівську активістку, яка закликала до «деукраїнізації»
Окружний суд Острави у вівторок засудив до випробувального терміну активістку-дезінформаторку Нелу Ліскову за неодноразові наклепницькі заяви, у тому числі за заклик до “деукраїнізації” Чехії.
Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Czech Radio.
Чеська поліція розпочала розслідування публікації Ліскової у мережі Twitter (X), на яку звернув увагу колишній міністр культури Даніель Герман, у червні 2023 року.
Суд засудив жінку, яка також закликала в соцмережі X до “деукраїнізації та денацифікації Чехії”, до восьми місяців ув’язнення умовно з відстрочкою на два роки. Суд також зобов’язав її видалити вміст свого облікового запису в соцмережі.
Справа, яку розглядав суд, стосувалася розпалювання ненависті.
В останні роки Ліскова публікувала в соціальних мережах маніпулятивні пости про мусульман, сексуальні меншини і членів Чеської піратської партії.
Вона також поширювала наклепницькі заяви на адресу депутатки парламенту від Піратської партії Чехії Ольги Ріхтерової та президента України Володимира Зеленського, а також біженців.
Зокрема, Ліскова опублікувала твіт із фото Зеленського з таким текстом: “Сподіваюся, усі, хто підтримують цього нацистського монстра і його послідовників, будуть притягнені до відповідальності. Нашим завданням буде деукраїнізація і денацифікація Чеської Республіки”.
Вирок ще не є остаточним, Ліскова подала апеляцію безпосередньо у залі суду.
Раніше в Чехії Нела Ліскова очолювала так зване “Представництво Донецької народної республіки” та називала себе “почесним консулом ДНР”.
У 2017 році за рішенням суду це товариство було ліквідоване як незаконна діяльність.
У минулому Ліскова також неодноразово займалася поширенням дезінформації в соціальних мережах, наприклад, про вакцинацію в період пандемії та міграційну кризу.Tweet