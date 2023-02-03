Суд США вперше конфіскував активи олігарха з РФ на користь України

Частину своїх активів втратив Костянтин Малофєєв, який в 2014 році спорядив Гіркіна для розпалювання війни на Донбасі.

Американський суд вперше ухвалив рішення про конфіскацію активів російського олігарха на користь України. Про це повідомляє інформагенція Reuters.

Йдеться про 5,4 мільйона доларів, що належали російському олігарху Костянтину Малофєєву, який перебуває під санкціями. 2 лютого окружний суддя США Пол Гардефе у федеральному суді Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати ці активи.

Видання нагадує, що ще минулого року Міністерство юстиції США створило робочу групу, яка цілеспрямовано займається питаннями конфіскації активів, що належать оточенню Путіна.

Також наприкінці минулого року президент США Джо Байден підписав закон, який дозволяє направляти конфісковані у росіян активи на допомогу для України.

Зазначається, що Костянтин Малофєєв є одним з прямих винуватців війни в Україні. Саме він профінансував угруповання російського диверсанта Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, яке вторглося на Донбас навесні 2014 року і розв’язало повноцінні бойові дії. // УНІАН