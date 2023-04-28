Суд зобов’язав припинити донорство сперми чоловіка, який має понад 550 дітей
У Нідерландах суд зобов’язав чоловіка, який став донором для зачаття щонайменше 550 дітей, припинити донорство сперми.
Відповідне рішення прийняв суд у Гаазі, повідомляє Politico та CBS News.
Організація, яка представляє інтереси дітей-донорів чоловіка та їхніх батьків, звернулася до суду з вимогою припинити донорство багатодітного батька.
У результаті, їхній позов задовольнили – суддя заборонив чоловікові здавати свою сперму та рекламувати себе як донора.
У рішенні суду зазначається, що чоловік “брехав, щоб змусити батьків обрати його донором”, адже розумів, що потенційні батьки не вибрали його, якби знали, скільки жінок вже завагітніли від нього.
У суді чоловік стверджував, що діє в інтересах майбутніх батьків, яким хоче допомогти.
Відомо, що чоловік пожертвував сперму в низку клінік у Нідерландах та за кордоном, а також пропонував свою сперму через онлайн-платформи.
Станом на 2017 рік він був батьком щонайменше 102 дітей.Tweet