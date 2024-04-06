Сигарети в кіосках: «податковий» Гетманцев попередив про можливу заборону на торгівлю

Він пообіцяв такі зміни, в разі ігнорування використання РРО.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у Тelegram попередив власників ліцензованих кіосків із продажу тютюну про наслідки відмови від застосування реєстратора розрахункових операцій (РРО). Як варіант – контроль може посилитись, розглядається навіть можливість заборони тютюну у кіосках.

«Хочу звернутися до власників ліцензованих кіосків з продажу тютюну.

У нас з вами є декілька варіантів розвитку подій, якщо ви раптом не схаменетеся самі і не почнете тотально застосовувати РРО до всіх без виключення продажів, припинивши красти у армії», – написав він.

По-перше, будуть застосовуватися раптові фактичні перевірки.

«Повірте, насправді раптові, а не за попереднім повідомленням від ваших «друзів» у податковій. Це вже йде, при цьому йде з певними неприємними для вас нюансами», – зазначив він.

По-друге, є варіант доповнення переліку підстав анулювання ліцензій не видачею чеку. За його словами, цей проект вже є у нас на розгляді. Він буде прийнятий.

І нарешті – заборона продавати тютюн у кіосках.

«Цього ще нема, але точно буде, якщо не схаменетеся», – додав він.

Повідомлялось, що обсяги торгівлі в Україні у січні-лютому 2024 року по відношенню до січня-лютого 2023 року значно збільшились. Детінізацію забезпечило введення обовʼязку з ведення РРО та штрафи за їх не використання. // Дзеркало тижня