В США вынесли приговор 6 российским офицерам ГРУ, обвиняемым в кибератаках по всему миру

Шесть российских офицеров обвиняют в хакерских атаках на несколько государств, бывших советских республик с целью срыва расследований против Кремля.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление министерства юстиции США.

Предполагаемые хакеры – офицеры Главного разведывательного управления (ГРУ) России, военной разведки генерального штаба вооруженных сил. В обвинениях, выдвинутых в понедельник министерством юстиции, приводятся примеры самых серьезных политических кибератак.

Прокуроры заявили, что российские офицеры атаковали Украину, Грузию, вмешались в выборы во Франции; устраивали атаки за попытки привлечь Россию к ответственности за использование нервно-паралитического яда “Новичок” на территории Великобритании; в зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году после того, как российским спортсменам запретили участвовать под флагом своей страны из-за допинг-скандала.

Окружной суд Соединенных Штатов Западного округа Пенсильвании выдал федеральный ордер на арест каждого из обвиняемых.

“Подсудимые и их сообщники нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру, в том числе во Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Украине, Великобритании и США”, – заявили в прокуратуре.

Все они обвиняются по семи пунктам: сговор с целью проведения компьютерного мошенничества и злоупотреблений, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничество с использованием электронных средств, повреждение защищенных компьютеров и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах.

По заявлению прокуратуры, одна из вредоносных программ, разработанных хакерами, значительно затруднила работу медицинских систем Heritage Valley в Пенсильвании: это две больницы, 60 офисов и 18 общественных вспомогательных учреждений.

Из-за атаки были недоступны списки пациентов, истории болезни, файлы медицинского осмотра и лабораторные записи. В Heritage Valley потеряли доступ к своим критически важным компьютерным системам (например, относящимся к кардиологии, ядерной медицине, радиологии и хирургии) примерно на одну неделю и административным компьютерным системам почти на месяц, тем самым создав угрозу для здоровья и безопасности населения.

С ноября 2015 года по октябрь 2019 года “в их компьютерных атаках использовались одни из самых разрушительных вредоносных программ в мире: KillDisk и Industroyer, каждая из которых вызвала отключения электроэнергии в Украине; NotPetya, в результате чего было нанесено почти 1 млрд долларов убытков.

“Только Olympic Destroyer вывел из строя тысячи компьютеров, используемых для обслуживания зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году”, – заявили в прокуратуре.

Юрий Сергеевич Андриенко, 32 года; Детистов Сергей Владимирович, 35 лет; Павел Валерьевич Фролов, 28 лет; Анатолий Сергеевич Ковалев, 29 лет; Артем Валерьевич Очиченко, 27 лет; 32-летний Петр Николаевич Плискин приговорены к 27 годам лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств связи.

Их разыскивают и предполагается, что они находятся в России. // Буквы