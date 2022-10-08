Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки з пошкодженнями які зазнав кримській міст

Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки, на яких видно пошкодження на Кримському мосту після вибуху. В Україні наголошують, що вибух на Кримському мосту ускладнить постачання Росією зброї до Криму та Херсонської області.

Вранці 8 жовтня на Керченському мосту, що сполучає окупований Крим із материковою частиною Росії, пролунав вибух. На залізничній частині мосту спалахнув потяг з паливом, на автомобільній – обвалилися два прольоти.