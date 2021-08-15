«Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана — СМИ

Опубликовано

Президент Афганистана согласился на мирную передачу власти, чтобы избежать штурма Кабула.

Боевики радикального движения «Талибан» заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Талибы захватили Кабул / фото REUTERS

Талибы захватили Кабул / фото REUTERS

Об этом сообщает Al Arabiya.

Местные СМИ сообщают, что главой переходного правительства назначен бывший глава МВД Афганистана, экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.

Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

Представители боевиков заявили, что иностранцы, находящиеся в Афганистане, могут свободно покинуть страну.

Ранее боевики движения «Талибан» захватили стратегически важный город Джелалабад в Афганистане, после чего вошли в Кабул.

Президент Афганистана согласился на мирную передачу власти, чтобы избежать штурма Кабула.

Что такое «Талибан»?

«Талибан» — это исламистское движение, появившееся в Афганистане в 1994 году среди пуштунов. Оно управляло страной с 1996 по 2001 год, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

После терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию и при поддержке Северного альянса свергли режим «Талибана». Те ушли в подполье и частично отступили в соседний Пакистан.

В 2003 году Совет безопасности ООН признал талибов террористической организацией.

Джо Байден еще в ходе своей предвыборной кампании обещал завершить «вечные войны» США, упоминая и операцию в Афганистане. Также он начал вывод своих войск из страны. // УНИАН

Like

Метки:

Читайте также: