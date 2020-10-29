Террорист с ножом напал на людей у собора во французской Ницце: как минимум 3 жертвы

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции, пишет УНН также со ссылкой на издание Le Figaro.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании нападавшего и выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативные действия.

Как сообщает BFMTV со ссылкой на источники в полиции, погибли три человека (по данным местного издания Nice-Matin, один из них был обезглавлен), еще несколько получили ранения. Нападавшего задержали полицейские.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс срочно направляются туда, передает радиостанция France Info.

Нападение было совершено в 09:00 по местному времени (10:00 по киевскому времени). Злоумышленника задержали через 10 минут после инцидента. Он ранен. BFMTV не располагает подробной информацией о личности преступника и о том, как он действовал на месте преступления.

8h50 grand déploiement des forces de l’ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020