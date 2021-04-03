«Тихий» россиянин убил жену и себя из-за дикой ревности

Их годовалый сын остался сиротой

Кровавая драма произошла в одном из башкирских сел: 32-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья 20-летнюю супругу, а потом свел счеты с жизнью. Их годовалый ребенок в один миг остался сиротой. Что могло повлиять на чудовищный поступок мужчины, «МК» выяснил у родных и знакомых погибшей пары.

Как сообщает СУ СК РФ по Республике Башкортостан, на днях на опушке леса рядом с одной из деревень Бакалинского района были найдены тела 32-летнего местного жителя и его 20-летней жены с огнестрельными ранениями. Трупы первыми обнаружили лесорубы. Рядом нашли автомобиль пары. По версии следствия, между супругами произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина выстрелил в жену из охотничьего ружья, после чего принял решение уйти из жизни.

Как выяснил «МК», мужчина увлекался охотой, у него было разрешение на ружье. Родственница одного из супругов рассказала подробности: «Она, видимо, убежать хотела, а он, сидя в машине, в нее выстрелил, а потом покончил с собой». Двойную трагедию усугубляет то, что у пары остался годовалый сын. Теперь его возьмут к себе бабушка и дедушка.

Мы поговорили со знакомыми пары и родственниками, и они высказали предположение, что на такой страшный поступок мужчина мог решиться из-за безумной любви к своей супруге и нежелания ее терять.

Денис был старше Августины на 12 лет, познакомились они в Интернете, прожили вместе три года. «Они очень любили друг друга», – говорит родственница. Работа у мужчины была приличной и хорошо оплачиваемой: он трудился машинистом подъемного агрегата у нефтяников (капремонт нефтяных скважин). Поначалу семья жила вполне дружно, родители не были замечены в пристрастии к спиртному, у них родился малыш. В январе пара пережила трагедию: женщина носила второго ребенка, но родила раньше срока, и новорожденный умер…

По словам знакомых, Денис не пил, но со временем стал поднимать руку на жену. Она была красивой девушкой, и он ее ревновал. Как говорит родственница, Августине надоели побои и ссоры, и она решила расстаться с мужем. За две недели до того рокового дня она ушла от него, забрав маленького сына, и жила это время у своих родителей. «Он ее ревновал ко всему и ко всем! – рассказала нам ее подруга. – Но другого мужчины у нее не было. Она сама говорила, что, если разведется, то больше замуж не выйдет». Накануне убийства Денис ездил к супруге, чтобы уговорить ее вернуться домой. Но она отказалась. «В тот день она ему сказала, что будет разводиться и подает на алименты, – говорит родственница. – Потом он уехал. Но вечером снова появился. Позвал поговорить и увез куда-то. А утром мне звонит наш родственник и говорит, что их нашли. Они всю ночь в лесу пролежали… Он не хотел ее отпускать. И жить без нее он не хотел, мы так думаем».

– Вы замечали, что он был вспыльчивым?

– Вспышек гнева мы за ним не замечали никогда! Он всегда разговаривал спокойно и с улыбкой.

Это подтверждает и его знакомый Илья, который знал мужчину по работе: «Тихий, спокойный, приветливый парень. Никогда бы не подумал, что он способен на такой поступок».

Незадолго до убийства мужчина устроился на работу в Туймазы (город в 80 км от деревни, где проживали супруги), должен был 29 марта пройти медосмотр и 30 марта выйти на новое место.

Жители района в шоке от случившегося: «Мужчина в тот момент не подумал о своем ребенке, он думал только о себе и о какой-то своей обиде! Ему было наплевать, что годовалый ребенок сиротой останется!». «Любил, видно, сильно, и «кукушку сорвало», – сходятся жители во мнении.

Психолог Евгений Идзиковский уверен: чтобы убить человека, когда нет какой-то «заметной выгоды или корысти», а потом и самому уйти из жизни, должны быть серьезные психиатрические предпосылки: «В его жизни, судя по всему, наступила черная полоса, но это не та ситуация, из-за которой человек настолько может впасть в отчаяние. У него не было долгов по кредитам, он не потерял работу, ему не грозил из-за этого голод и т. д. Как бы сильно человек ни любил, он ни на кого не пойдет с оружием. При этом жена ушла не к какому-то мужчине, а к родителям. Разводов в России много, а лишают своего партнера жизни в такой ситуации психически ненормальные люди. Обычный человек со здоровой психикой либо стал бы искать другую женщину, либо пытался вернуть супругу, цветы дарил бы, например, а не за ружье хватался. Вряд ли это произошло на пустом месте, наверняка, можно было заметить какие-то отклонения в поведении человека».