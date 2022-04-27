У Польщі затримали шпигунів з Росії та Білорусі

У Польщі затримали громадянина Російської Федерації та громадянина Білорусі, які займалися шпигунською діяльністю на території країни.

Про це повідомив представник польських спецслужб Станіслав Жарин, пише «Європейська правда» з посиланням на Onet.

Служба військової контррозвідки Польщі встановила особи підозрюваних, а затримала їх військова поліція.

«Вони обидва заслухали звинувачення, і суд ухвалив рішення про тимчасове утримання під вартою на три місяці», — повідомив Жарин.

Речник додав, що чоловіків, затриманих 21 і 22 квітня, підозрюють у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб.

«Росіянин і білорус, діючи від імені російської розвідки проти Польщі, вели діяльність, спрямовану на виявлення функціонування Збройних сил Польщі, у тому числі присутність армії у польсько-білоруській прикордонній зоні», – зазначив Жарин.

Розслідування на підставі матеріалів Служби військової контррозвідки було ініційоване Окружною прокуратурою у Варшаві.

Нагадаємо, 23 березня Польща оголосила про видворення 45 російських дипломатів, яких запідозрили у шпигунстві.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило у відповідь персонами нон грата 45 польських дипломатів