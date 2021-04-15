Трое украинских моряков задержаны в Испании за перевозку наркотиков

В конце прошлой недели в Профсоюз работников морского транспорта Украины обратились родственники трех украинских моряков, задержанных 27 марта 2021 года в Испании.

Трое украинцев являли собой экипаж судна ALBATROS GUARD VSL, который был задержан в ходе спецоперации по противодействию наркотрафику в 170 милях к юго-востоку от острова Гран-Канария (Канарские острова, Испания). На борту задержанного судна был обнаружен груз наркотического вещества (гашиш), вес которого, как сообщается, достигает 18 тонн.

По информации родственников, в феврале этого года украинцы отправились на работу на 27-метровое судно ALBATROS GUARD VSL под панамским флагом. Выйдя на связь с семьями 7 апреля, моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда ALBATROS GUARD VSL находился в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом. После чего экипажем ALBATROS GUARD VSL было получено распоряжение его владельца – принять груз на борт и доставить в порт. По словам моряков, о характере груза команде известно не было.

Задержанию судна ALBATROS GUARD VSL и граждан Украины предшествовала оперативная работа, которая велась в течение 4 месяцев соответствующими службами Испании, в связи с подозрениями относительно возможного использования судна ALBATROS GUARD VSL для перевозки наркотических веществ. По информации компетентных органов Испании, на начальном этапе операции путем воздушного наблюдения были зафиксированы перемещения рыболовного судна ALBATROS GUARD VSL, которое 7 декабря вышло из порта Дэн Овер (Нидерланды) и проходило у побережья автономной области Галисия. По результатам проведенного анализа характеристик судна, недавнюю смену собственника, а также отсутствие рыболовного снаряжения, судно было отнесено к категории подозрительных. В течение нескольких месяцев разведывательные службы осуществляли наблюдение за судном.

Получив обращение родственников задержанных украинцев, ПРМТУ незамедлительно обратился в Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины и Посольство Украины в Королевстве Испания с просьбой оказать содействие задержанным в части обеспечения их прав, предоставления полагающейся им защиты и представительства интересов. Департамент консульской службы сообщил, что дело пребывает на особом контроле Посольства Украины в Королевстве Испания, в частности, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания Сергея Погорельцева, и будут приложены все необходимые усилия для установления истины и должной защиты наших граждан.

В настоящее время задержанные украинцы пребывают в пенитенциарном заведении «Сальто де Негро» в Лас-Пальмасе в ожидании суда.

Профсоюз работников морского транспорта Украины неоднократно предостерегал моряков: чтобы не стать участником противоправной деятельности, рассматривая предложения о работе на судах и яхтах, проверьте судно, на котором предлагают работу; внимательно ознакомьтесь с трудовым договором; не подписывайте трудовой договор при наличий каких-либо сомнений в отношении судна или компании-работодателя.

Напоминаем, что вы всегда можете обратиться за консультацией, как в Профсоюз, так и в Морской информационный центр ПРМТУ, созданный при поддержке МИД Украины.

В случаях, если уже на судне вам стало известно, что оно задействовано в противоправной деятельности (перевозит нелегальных мигрантов, запрещенные законом грузы, занимается контрабандой и пр.), незамедлительно сообщите об этом капитану/в компанию (если полагаете, что они не имеют отношения к этой деятельности), уведомьте компетентные органы (портовые власти, береговую охрану, компетентные органы государства флага судна), а также проинформируйте посольство Украины в соответствующей стране.

Только своевременное реагирование может спасти вас от сурового наказания за соучастие. Помните, что, любое законодательство исключительно жестоко по отношению к лицам, участвующим в подобной деятельности.

Если вам дороги ваши жизни, здоровье и будущее ваших семей, не подвергайте себя неоправданному риску – не соглашайтесь на обещанные «легкие» деньги, полученные незаконным путем.

Профсоюз работников морского транспорта Украины — ПРМТУ