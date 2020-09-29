Трубоукладчик «Газпрома» покинул стройку «Северного потока-2»

Баржа-трубоукладчик «Фортуна», которая ранее рассматривалась как один из возможных вариантов для достройки газопровода «Северный поток — 2», отправилась из немецкого порта Росток в Висмар, все больше удаляясь от маршрута газопровода. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Ожидается, что «Фортуна» прибудет в порт Висмар 30 сентября, пишет Finanz.

В начале августа российская компания «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) — нынешний арендатор судна — заявила, что не намерена предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки «Северного потока — 2».

Другой возможный укладчик трубопровода — судно «Академик Черский» в настоящее время находится в порту Мукран — логистическом хабе проекта «Северный поток — 2».

На сегодняшний день строительство проекта завершено почти на 94%. Ввод в эксплуатацию ожидался в конце 2019 г., но прокладка трубы была остановлена из-за введенных США санкций. После отравления Алексея Навального власти Германии заявили о возможном пересмотре отношения к проекту.