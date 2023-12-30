У Белграді розростається наметове містечко, більше людей долучаються до протесту

Опозиційний протест у Сербії набирає обертів.

Протест у столиці Сербії розростається – у центрі утворюється наметове містечко, мітингувальники стікаються до центру. Також сербські студенти оголосили про блокування вулиць на 24 години, повідомляє Associated Press.

Студенти встановили невеликі намети, столи та стільці, принесли їжу та ковдри та ввімкнули гучну музику у своєму тимчасовому таборі біля штаб-квартири уряду в Белграді, заявивши, що залишаться на місці до початку чергового зібрання опозиції, запланованого на суботу.

Через акції студентів у п’ятницю у столиці утворилася величезна пробка.

«Я тут, щоб боротися за демократію в цій країні, за повторення виборів у справедливих умовах», — заявила студентка Алета Качіч під час протесту в п’ятницю.

Представники опозиції заявляють, що не планують жодного насильства, але й не приймуть “вкрадені” вибори і будуть боротися усіма демократичними методами.

Очікується, що мітинг у суботу залучить тисячі людей, оскільки політична напруженість зростає через вибори 17 грудня та подальші інциденти та арешти прихильників опозиції під час протесту минулих вихідних.