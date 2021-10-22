Талибы, которых Путин собрался исключать из списка террористов, обезглавили волейболистку из сборной Афганистана

Члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) обезглавили волейболистку, члена национальной молодежной женской сборной Афганистана. Жуткие фотографии были размещены в соцсетях.

Как пишет New York Post, Махаджабид Хакими была одним из лучших игроков Кабульского городского клуба. Она была казнена в рамках операции войск «Талибана» по поиску спортсменок в столице Афганистана.

По разным данным, девушку могли казнить в начале октября или даже в августе, еще до окончательного захвата талибами Кабула. Все это время родные убитой молчали, так как были запуганы. По сообщению издания Persian Independent, лишь двое спортсменок из афганской волейбольной женской сборной смогли улететь из страны после прихода к власти «Талибана», поэтому остальные девушки, да и другие спортсменки до сих пор рискуют жизнями и живут в страхе.

Представители «Талибана» пока не комментируют произошедшее.

Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приближается к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций.

«Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении. Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — заявил Путин. // Znak.com