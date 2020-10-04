В турецком ресторане в Тбилиси армянин порезал турка и новозеландца – СМИ

По информации СМИ, нападение может иметь признаки этнической нетерпимости.

В турецком ресторане в центре Тбилиси два человека пострадали от нападения и были госпитализированы с ножевыми ранениями. Инцидент может иметь признаки этнической нетерпимости.

Как сообщает SOVA со ссылкой на МВД Грузии, нападавший задержан. Это ранее судимый мужчина 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение в покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Как сообщила телекомпания Mtavari Arkhi, нападение может иметь признаки этнической нетерпимости. По информации журналистов, задержанный – гражданин Армении. О пострадавших известно, что один из них гражданин Турции, а другой – Новой Зеландии. // УНИАН