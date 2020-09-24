У Чехії заарештували «лідерів» підконтрольного Росії крила русинів

Їх звинувачують у підробці документів та ухиленні від сплати податків

На початку вересня 2020 року правоохоронними органами Чеської Республіки було заарештовано очільників радикального крила русинів, підконтрольного Російській Федерації, Василя Джугана та Михайла Тяска.

Про це повідомляють власні джерела Закарпаття онлайн в русинському середовищі.

Опосередковано вказаний факт підтверджує те, що сторінки М.Джугана і М.Тяска у соціальній мережі Фейсбук з цього часу неактивні.

Як повідомляють джерела, вказаним особам висунуто звинувачення у підробці документів та ухиленні від сплати податків у розмірі понад 20 мільйонів чеських корун.

Чеські ЗМІ неодноразово звинувачували місцевих представників кремлівського русинства у фінансуванні виборчої кампанії проросійського президента Чехії Мілоша Земана.

Як раніше інформувало Закарпаття онлайн, 3 вересня минулого року М.Земан прийняв делегацію «Світової ради підкарпатських русинів». Серед учасників зустрічі у резиденції президента на празькому Град було семеро осіб, серед них Василь Джуган – голова Світової ради підкарпатських русинів у Чехії, його заступник Михайло Тяско, а також Димитрій Сидор, православний священник УПЦ (МП), засуджений у 2012 році в Україні (на три роки умовно) за звинуваченнями в сепаратизмі.

До того, у 2017 році, В.Джуган і М.Тяско супроводжували Мілоша Земана під час його поїздки до Росії.

Що показово, як інформувало Закарпаття онлайн, у першій п’ятірці списку проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) в Закарпатську облраду йде засуджений за сепаратизм соратник В.Джугана і М.Тяска Димитрій Сидор.

Зразу після передачі в штаб документів, необхідних для реєстрації кандидатом, Д.Сидор з Міжнародного аеропорта «Львів» імені Данила Галицького вилетів до Польщі, звідки, за інформацією Закарпаття онлайн з вказаних джерел, відправився на «консультації» до Москви.