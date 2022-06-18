У Казахстані кажуть, що президент Токаєв відмовився від путінського ордена

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився від російського ордена Олександра Невського, бо «вирішив не приймати жодних нагород до закінчення своїх президентських повноважень».

Про це повідомляє Tengrinews.kz, пише УНН.

Так, за даними казахстанського політолога Єрбола Єдилова, російська сторона запропонувала нагородити Касим-Жомарта Токаєва орденом Олександра Невського.

«Глава держави подякував за надану честь. Проте ним було ухвалено рішення до завершення його президентських повноважень не приймати ні вітчизняні, ні закордонні нагороди. З цієї ж причини під час нещодавнього візиту до Бішкека Президент відмовився від найвищого киргизького ордена «Манас» першого ступеня», – написав він.

Прессекретар Касим-Жомарта Токаєва Руслан Желдібай у відповідь на запит Tengrinews.kz підтвердив цю інформацію.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков при цьому спростував інформацію про відмову Токаєва від ордена Олександра Невського. Як стверджує пєсков виданню «Подъем», нагородження і не планувалося. «Я не знаю, звідки ця інформація, бо жодного нагородження й не планувалося. У планах такого не було», – сказав пєсков.