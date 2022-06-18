У Казахстані кажуть, що президент Токаєв відмовився від путінського ордена

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився від російського ордена Олександра Невського, бо «вирішив не приймати жодних нагород до закінчення своїх президентських повноважень».

Про це повідомляє Tengrinews.kz, пише УНН.

Касим-Жомарт Токаєв

Так, за даними казахстанського політолога Єрбола Єдилова, російська сторона запропонувала нагородити Касим-Жомарта Токаєва орденом Олександра Невського.

«Глава держави подякував за надану честь. Проте ним було ухвалено рішення до завершення його президентських повноважень не приймати ні вітчизняні, ні закордонні нагороди. З цієї ж причини під час нещодавнього візиту до Бішкека Президент відмовився від найвищого киргизького ордена «Манас» першого ступеня», – написав він.

Прессекретар Касим-Жомарта Токаєва Руслан Желдібай у відповідь на запит Tengrinews.kz підтвердив цю інформацію.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков при цьому спростував інформацію про відмову Токаєва від ордена Олександра Невського. Як стверджує пєсков виданню «Подъем», нагородження і не планувалося. «Я не знаю, звідки ця інформація, бо жодного нагородження й не планувалося. У планах такого не було», – сказав пєсков.

 

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