У Китаї виховательку дитячого садка засудили до смерті за отруєння дітей

У Китаї виховательку дитячого садка засудили до смертної кари за отруєння 25 дітей. Один вихованець помер.

Автор фото, AFP Ван Юнь заарештували минулого року після того, як вихованців дитячого садка в місті Цзяоцзуо ушпиталили після сніданку. Суд виявив, що жінка додала нітрит натрію у сніданок підопічних своєї колеги, щоб помститися після конфлікту, повідомляє BBC.

Суддя описав пані Ван як «мерзенну і порочну». Все сталося 27 березня минулого року. Історія шокувала Китай і стала темою світових ЗМІ. Після сніданку у 23 дітей почалися блювота і запаморочення. У понеділок суд в Цзяоцзуо засудив Ван до смертної кари.

У заяві йдеться, що вона додала нітрит натрію в кашу вихованцям іншого педагога з «помсти» після того, як вони «посперечалися щодо виховання дітей». Нітрит натрію часто використовують як харчову добавку при консервуванні м’яса, але у великих кількостях він може бути токсичним.

Суд також заявив, що це не перший випадок, коли Ван Юнь труїла людей. Раніше вона купувала нітрит в інтернеті та труїла свого чоловіка, який зазнав незначних ушкоджень. Один з отруєних дітей помер в січні, провівши в лікарні 10 місяців.

Суд назвав пані Ван «ганебною і злою, а наслідки її злочинів — надзвичайно серйозними, тому вона заслуговує на суворе покарання». Смертну кару в КНР застосовують частіше, ніж в будь-якій іншій країні. Хоч офіційна статистика досі не повідомляє точної кількості страчених, правозахисні групи кажуть про тисячі випадків.