У Казахстані майже 100 автомобілів зіткнулися через сильну хуртовину (відео)

Дорожні служби Казахстану через масове ДТП працюють цілодобово.

У Казахстані на трасі Астана – Петропавловськ в Акмолінській області через хуртовину у п’ятницю, 3 січня, зіткнулося 95 автомобілів. Наразі відомо про двох постраждалих. Про це повідомляє видання Tengrinews.kz.

У національній автодорожній компанії країни КазАвтоЖол заявили, що трасу республіканського значення Астана – Петропавловськ закрили вранці 3 січня об 7:20 через погіршення погодних умов.

«За попередніми даними, через недотримання водіями швидкісного режиму та безпечної дистанції о 13:28 на 153-му кілометрі траси, в районі села Жанаталап, сталося масове зіткнення за участю приблизно 95 автомобілів», – зазначили в автодорожній компанії.

Зараз на місці події працюють співробітники поліції та фахівці КазАвтоЖолу. За даними видання, одна смуга очищена, автомобілі, які не сильно постраждали, розпочали рух.

Для допомоги водіям залучили 22 комбіновані дорожні машини та два трактори. Рух на зазначеній ділянці дороги знову обмежений для всіх транспортних засобів, додало видання.

У Казахстані через потужну хуртовину зіштовхнулися приблизно 95 автівок – деякі з них налетіли одна на одну Про постраждалих інформації поки немає. Водіїв попереджали про негоду та рекомендували не виїжджати на траси. pic.twitter.com/0XbBV171CR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 3, 2025

Журналісти зазначили, що дорожні служби Казахстану через масове ДТП працюють цілодобово. // Главком