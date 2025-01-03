У Казахстані майже 100 автомобілів зіткнулися через сильну хуртовину (відео)
Дорожні служби Казахстану через масове ДТП працюють цілодобово.
У Казахстані на трасі Астана – Петропавловськ в Акмолінській області через хуртовину у п’ятницю, 3 січня, зіткнулося 95 автомобілів. Наразі відомо про двох постраждалих. Про це повідомляє видання Tengrinews.kz.
«За попередніми даними, через недотримання водіями швидкісного режиму та безпечної дистанції о 13:28 на 153-му кілометрі траси, в районі села Жанаталап, сталося масове зіткнення за участю приблизно 95 автомобілів», – зазначили в автодорожній компанії.
Для допомоги водіям залучили 22 комбіновані дорожні машини та два трактори. Рух на зазначеній ділянці дороги знову обмежений для всіх транспортних засобів, додало видання.
У Казахстані через потужну хуртовину зіштовхнулися приблизно 95 автівок – деякі з них налетіли одна на одну
Про постраждалих інформації поки немає.
Водіїв попереджали про негоду та рекомендували не виїжджати на траси. pic.twitter.com/0XbBV171CR
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 3, 2025
Журналісти зазначили, що дорожні служби Казахстану через масове ДТП працюють цілодобово. // ГлавкомTweet