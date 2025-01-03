У Казахстані майже 100 автомобілів зіткнулися через сильну хуртовину (відео)

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Дорожні служби Казахстану через масове ДТП працюють цілодобово.

У Казахстані на трасі Астана – Петропавловськ в Акмолінській області через хуртовину у п’ятницю, 3 січня, зіткнулося 95 автомобілів. Наразі відомо про двох постраждалих. Про це повідомляє видання Tengrinews.kz.

«За попередніми даними, через недотримання водіями швидкісного режиму та безпечної дистанції о 13:28 на 153-му кілометрі траси, в районі села Жанаталап, сталося масове зіткнення за участю приблизно 95 автомобілів», – зазначили в автодорожній компанії.

Для допомоги водіям залучили 22 комбіновані дорожні машини та два трактори. Рух на зазначеній ділянці дороги знову обмежений для всіх транспортних засобів, додало видання.

Журналісти зазначили, що дорожні служби Казахстану через масове ДТП працюють цілодобово. // Главком

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