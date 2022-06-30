У оборонно-промислового комплексу Росії серйозні проблеми (відео)

У Росії заводи ОПК йдуть у простій, вони заморожують виробництво.

«Уралвагонзавод» — єдиний у РФ виробник танків — більше не може повноцінно працювати через нестачу іноземних комплектуючих. Співробітників підприємства керівництво відправило в неоплачувану відпустку.

Про це йдеться у сюжеті проекту FreeДом.

Як зазначає військовий експерт Олександр Коваленко, заводи йдуть у простій, вони заморожують виробництво. Вони не можуть працювати без комплектуючих і технологічних можливостей з виробництва нових танків.

«А ось чи були нові танки — дуже хороше питання. Насправді «Уралвагонзавод» вже кілька років не випускає нові танки з нуля, як про це любить звітувати російське керівництво. Підприємство модернізує старі радянські танки і підносить їх як нові», — зазначають журналісти. Як пояснюють експерти, це робиться з метою розпилювання державних коштів.

На сьогодні підприємство не може навіть модернізувати стару техніку, оскільки модернізація відбувалася за рахунок іноземного обладнання та запчастин.

Після повномасштабного вторгнення в Україну з Російською Федерацією ніхто не хоче мати справи. Відповідно, Росія як виробник зброї позбулася фактично ринку збуту.

Барнаульський верстатобудівний завод останні два роки експортував понад 1 млрд патронів у понад 30 країн світу. Але зараз країни Північної Америки перестали купувати патрони з цього заводу. Також скоротилися поставки в Індію, Китай і Єгипет. Через втрату ринку збуту виробництво заводу частково призупинено, звільнено майже півтисячі співробітників.

Експерти зазначають, що оборонно-промисловий комплекс РФ перебуває у перманентній кризі. По-перше, підприємствам постійно не вистачає комплектуючих, сучасної електроніки, чипів. По-друге, підприємства втрачають контракти за кордон.

Військові експерти прогнозують в осяжному майбутньому переформатування всього світового ринку озброєння. Тобто РФ можуть виштовхнути з її ніші.

Раніше Сполучені Штати Америки ввели санкції проти п’яти китайських компаній. Причиною стала підтримка російського оборонного і військового сектора до і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. // УНІАН