У Празі засудили чоловіка, який пробивав шини авто з українськими номерами
Суд Праги присудив зловмиснику, який пробивав за допомогою дриля шини автомобілям з українськими номерами, штраф у розмірі 100 тисяч крон – близько 4 200 євро.
Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Czech Radio.
Поліція затримала пражанина у вересні минулого року безпосередньо після скоєння чергового злочину.
За даними поліції, з середини квітня до початку вересня 2022 року він за допомогою дриля пошкодив 35 шин у двох десятків автомобілів з українськими номерами.
Дриль у чоловіка конфіскували, судовий вирок вже набув чинності.
За пошкодження чужого майна на ґрунті ненависті за національними мотивами обвинуваченому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.Tweet