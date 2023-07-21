У Празі засудили чоловіка, який пробивав шини авто з українськими номерами

Суд Праги присудив зловмиснику, який пробивав за допомогою дриля шини автомобілям з українськими номерами, штраф у розмірі 100 тисяч крон – близько 4 200 євро.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Czech Radio.

Поліція затримала пражанина у вересні минулого року безпосередньо після скоєння чергового злочину.

За даними поліції, з середини квітня до початку вересня 2022 року він за допомогою дриля пошкодив 35 шин у двох десятків автомобілів з українськими номерами.

Дриль у чоловіка конфіскували, судовий вирок вже набув чинності.

За пошкодження чужого майна на ґрунті ненависті за національними мотивами обвинуваченому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.