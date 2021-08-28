У Польщі 22-річний українець вкрав авто, розбив його та здав на металобрухт

22-річному громадянину України загрожує в’язниця через те, що він накоїв у Польщі. Хлопець викрав автомобіль у громадянина Узбекистану.



Українця затримали у Жолібожі. У скоєному злочині той добровільно зізнався.

Ще в травні цього року громадянин Узбекистану хотів продати свій автомобіль. Покупкою зацікавився молодий українець. Продавець і покупець домовилися зустрітися. Під час цієї зустрічі молодик з України заволодів ключами від автомобіля марки Matiz – і поїхав на ньому не заплативши, пише 24 Канал.

Власник транспортного засобу одразу повідомив поліцію. Викрадача автівки правоохоронці шукали кілька місяців і знайшли лише тепер. Крім того, вони встановили, що українець розбив цю машину і продав її на металолом.

Українця посадили від варту. За такий злочин йому загрожує до 5 років позбавлення волі. // Діло