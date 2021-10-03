У Польщі викрили фірму, яка незаконно працевлаштувала майже 300 українців
Власник агенції є громадянином Польщі
В Ольштиді прикордонна служба під час перевірки агенцій з працевлаштування виявила фірму, яка незаконно надавала роботу іноземцям, більша частина яких були україні, повідомляє inPoland.
Власник агенції є громадянином Польщі. Він родом з Новомейського повіту.
З порушенням законодавчих норм до робот були допущені в Польщі громадян таких країн:
України – 266 людей;
Грузії – 24 людини;
Білорусі – 8 людей;
Молдови – 1 людина.
Роботодавець не виконав свої зобов’язання, він не повідомив відповідні органи про надання роботи іноземцям. За це йому доведеться заплатити 30 000 злотих штрафу. // ГлавкомTweet