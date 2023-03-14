У Польщі засудили активістку, яка постачала вагітним таблетки для аборту

Польська активістка Юстина Виджинська визнана винною у постачанні вагітним жінкам таблеток для аборту.

Це перший подібний випадок у Польщі, інформує УНН.

У Польщі діє один із найсуворіших законів про аборти в Європі, і всі аборти заборонені, за винятком випадків згвалтування та інцесту або коли вважається, що життя чи здоров’я матері перебувають у небезпеці.

“Винна у наданні допомоги”, – заявила в Твіттері організація Abortion Dream Team, співзасновником якої є Виджинська, після винесення вироку. Її було засуджено до восьми місяців громадських робіт по 30 годин на місяць.

Організація заявила, що торік вона допомогла зробити 44 тисячі абортів.

Виджинській загрожувало до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у допомозі у проведенні аборту та незаконному зберіганні ліків.

Виступаючи перед журналістами, Виджинська сказала, що подасть апеляцію: “Я не почуваюся винною…”, – додала вона.

Amnesty International заявила перед судом, що ця справа була першою в Європі.

Виджинська була визнана винною у тому, що у 2020 році дала таблетки жінці на дванадцятому тижні вагітності.

Жінка звернулася за допомогою, заявивши, що вона стала жертвою домашнього насильства і що її чоловік не дозволив їй піти до німецької клініки для абортів.

Пізніше, чекаючи вдома на таблетки для аборту, вагітна жінка розповіла, що її чоловік викликав поліцію, яка конфіскувала упаковку та розпочала розслідування.

Пізніше у жінки стався викидень.

Виджинська розповіла місцевим ЗМІ, що нею керувало співчуття до вагітної жінки, яку вона не знала, оскільки сама кілька років тому була у подібній ситуації.