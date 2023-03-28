У Польщі затримали ще трьох осіб з російської шпигунської мережі

Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело затримання ще трьох осіб, які діяли в рамках нещодавно розкритої російської шпигунської мережі.

За його словами, оперативникам вдалось затримати ще трьох осіб у рамках розслідування російської мережі шпигунів. Всього в Польщі вже було затримано 12 осіб.

“ABW встановило подальших осіб, які діяли в рамках шпигунської мережі, ліквідованої раніше. Ми маємо справу із затриманими, яким були висунуті звинувачення у шпигунській діяльності та функціонуванні в організованій злочинній групі, а також з особами, які наразі перебувають під вартою, згідно з відповідними судовими рішеннями”, – розповів Жарин.

Відомо, що затримані особи діяли у складі групи, якою керували російські спецслужби. За їх дорученням вони виконували певні завдання, які були частиною діяльності типово розвідувального характеру. Окрім цього вони займались пропагандою.

“Це ціла мережа людей, які мали завдання збирати інформацію про маршрути і транспортні засоби, що надаються Україні, але ці люди також поширювали специфічний контент, замовлений російською стороною в рамках активної пропагандистської діяльності проти Польщі” – зазначив він.