У Росії українця Євгена Монастирьова засудили до 11 років колонії за «шпигунство»

Росія звинувачує його в передачі даних про критичну інфраструктуру.

Російський суд засудив українця Євгена Монастирьова до 11 років колонії за “шпигунство”, повідомили в пресслужбі судів Краснодарського краю. Вирок виніс Краснодарський крайовий суд.

Росія звинувачує українського громадянина, який мешкав на території Краснодарської області, в шпигунстві на користь України з січня по листопад 2022-го. За версією слідчих країни-агресора, Монастирьов фотографував об’єкти критичної інфраструктури і передавав їх українській армії.

Чоловіку присудили відбування покарання в колонії суворого режиму. // LB.ua