У Росії вчителька звабила 9-ти класника

Вона спала з ним у себе вдома.

У Росії чоловік поскаржився в правоохоронні органи на власну дружину: 26-річна жінка зрадила йому з учнем 9-го класу та вступила в інтимний зв’язок з дитиною в їхньому будинку.

Інцидент з розбещенням неповнолітнього стався в Челябінській області РФ. Про це пише Baza.

У заяві чоловік вказав, що в травні 2023 року його дружина, яка працює вчителькою в школі Жовтневого району, завела роман з 15-річною дитиною. За його словами, вона спокусила дев’ятикласника зі своєї школи, привела додому, і переспала з дитиною за обопільною згодою.

Слідчі підтвердили історію обвинувача. 26 жовтня на “поганого” педагога завели кримінальну справу за статтею “статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку”.

Водночас Baza стверджує, що жінку не відсторонили від роботи, а її “жертва спокуси” продовжує ходити в ту ж школу. // УНІАН