Польща видала Сполученим Штатам Америки колишнього главу російської крипто-біржі Wex Дмитра Васильєва, якого було затримано у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС .

Відповідний запит США зробили Варшаві в рамках кримінальної справи про шахрайство та відмивання грошей. Йому загрожує до 25 років в’язниці.

Адвокат Васильєва пояснив, що Польща передала росіянина Сполученим Штатам у рамках кримінальної справи, в якій фігурантом проходив російський IT-фахівець Олександр Винник. У США підприємця було засуджено за відмивання грошей в особливо великому розмірі через торгову платформу BTC-e.

Затримання Дмитра Васильєва

Васильєва було оголошено у міжнародний розшук навесні 2019 року. Уже в липні його заарештували в Італії. Арешт тривав кілька тижнів.

У 2021 році окружна прокуратура Варшави також повідомляла про арешт Васильєва. Його відпустили на початку грудня того ж року. Після цього ексглава Wex вирушив до Росії.

У травні 2022 року Васильєва затримали під час спроби в’їзду до Хорватії. Про останній його арешт у Польщі CEO Exved Сергій Менделєєв у жовтні 2024 року.