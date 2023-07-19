У Росії «віджатий» Danone очолив племінник Кадирова – Financial Times

А друг Путіна Таймураз Боллоєв став директором дочірньої компанії Carlsberg “Балтика”.

Володимир Путін наказав конфіскувати російські активи французького підприємства Danone та данського Carlsberg, підписавши указ “про передачу в тимчасове управління” до Росмайна.

Якуб ЗакрієвПро це пише Financial Times з посиланням на джерела.

У вівторок уряд призначив Якуба Закрієва, міністра сільського господарства Чечні і племінника Размана Кадирова, гендиректором у Danone, а Таймураза Боллоєва, давнього друга Путіна − директором дочірньої компанії Carlsberg “Балтика”.

Боллоєв раніше керував “Балтикою” у 1990-х роках, він, як відомо, близький до мільярдерів Юрія та Михайла Ковальчуків, одних з найближчих довірених осіб Путіна. Обидва брати перебувають під західними санкціями, як і Кадиров та більшість його оточення.

Оголошена експропріація є прелюдією до подальшого розподілу іноземних активів прихильникам режиму, кажуть аналітики та інсайдери. “Це новий перерозподіл багатства” в путінському оточенні”, − зазначив російський олігарх, який знав президента десятиліттями.

Активну роль у торпедуванні виходу Danone та Carlsberg відіграв Дмитро Патрушев, міністр сільського господарства Росії та син високопоставленого співробітника служби безпеки Путіна Миколи Патрушева. Батько Патрушева познайомився з Путіним, коли обидва працювали у КДБ у 1970-х роках.

Дії Кремля щодо цих двох груп показують, що “західні активи більше не перебувають у безпеці в Росії”, − сказала Олександра Прокопенко, науковий співробітник Російського Євразійського центру Карнегі та колишній співробітник Центробанку.

Тепер Москва може “відбирати активи у іноземців та віддавати їх дружнім режиму власникам”. “Якщо ви можете зробити це з ними, ви можете це зробити з іншими”, − додала Прокопенко.

Danone і Carlsberg були серед тисяч західних компаній, які прагнули вийти з Росії після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. Хоча спочатку відчуження було відносно легким, умови стали більш обтяжливими та довільними. Кремль вимагає, щоб компанії отримали схвалення урядового підкомітету, продавали з 50-% знижкою до ринкової вартості та вносили 10% виручки до російського бюджету.

У квітні Путін наказав конфіскувати дочірні компанії німецької Uniper та фінської Fortum. Росія швидко призначила керівників “Роснафти”, державної нафтової компанії, яку очолює близький союзник Путін Ігор Сечін, для управління активами. Через два місяці Путін видав закон, що дозволяє скупку активів західних компаній, які вважаються “неблагонадійними”.

Компанії, які порушують російські правила, “потрапляють у категорію неслухняних компаній”. “Ми прощаємось із цими компаніями. І що ми робитимемо з їхніми активами після цього − це наша справа”, − заявив минулого місяця прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Danone оголосила про вихід з ринку Росії у жовтні 2022 року. Данський пивний концерн Carlsberg оголосив про рішення закрити свій бізнес на території РФ раніше у березні цього року. Йому належить бренд “Балтика”, що є найбільшою пивоварнею РФ. // LB.ua