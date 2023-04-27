У Росії зазіхають на частину Казахстану: Токаєв гостро відповів (відео)

Токаєв заявив без згадки про росіян, що “усі провокації на міжетнічному, мовному і соціальному підгрунті держава буде жорстко припиняти у рамках закону”.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, котрий симпатизує політиці Путіна, заявив, що буде жорстко припиняти спроби сепаратизму в країні, пославшись на “чужі інформаційні війни”. Заява Токаєва була зроблена якраз в той момент, коли пара російських пропагандистів назвала північ Казахстану “історичними російськими землями”.

“Ситуація в Україні чітко віддзеркалюється на Казахстан. Там теж величезні області, заселені російськомовними”, – сказав пропагандист “Комсомольської правди”.

Тоді інший перепитав у першого, чи може РФ віджати у Казахстану території “за українським сценарієм”. “Я вважаю, що у нас є історичне право на ці землі. Це промисловий край. Це міста, які будували наші предки… Чому ми їх подарували?” – відповів його колега.

Услід за цим Токаєв заявив без згадки про росіян, що “всі провокації на міжетнічному, мовному і соціальному підгрунті держава буде жорстко припиняти у рамках закону”, цитує Central Asia. “При цьому кожен громадянин нашої країни повинен усвідомлювати відповідальність за свої слова і дії. Не можна піддаватися емоціям, “вестися” на порядок (денний) ворожнечі і ненависті. Чужі інформаційні війни та ідеологічні суперечки нам не потрібні”, – сказав Токаєв.

Автори ІПСО, вважає Токаєв, “не мають нічого спільного з Казахстаном, намагаючись посіяти зерна розбрату у суспільстві, діючи при цьому з-за кордону”: “Ми, будучи відповідальними громадянами, повинні протистояти будь-яким проявам радикалізму, екстремізму і сепаратизму, бути делікатними і в той же час жорсткими, бути, врешті, справедливими”.

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Токаєв хоч і відрізняється серед інших глав-членів ОДКБ двояким ставленням до Росії і Путіна, наприклад, він не погодився легітимізувати “ЛДНР”, все ж допомагає російському бізнесу і ВПК обходити західні санкції.

Згідно з даними Politico, експорт Казахстану до Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну зріс на 57% у доларах.

Але, як підтверджують останні події, Астана намагається грати в “подвійну гру”. Наприклад, після відвідування помічниці міністра фінансів США Елізабет Розенберг Казахстан відразу ж заявив про посилення умов проведення фінансових операцій для громадян Росії.

Крім того, 21 квітня стало відомо про те, що Казахстан у 6 разів наростив експорт нафти в обхід Росії. За підсумками першого кварталу 2023 року казахстанські нафтові компанії поставили на зовнішні ринки 163,4 тисячі тонн нафти за Транскаспійським морським маршрутом. // УНІАН