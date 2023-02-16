У Росії знайшли мертвою чиновницю Міноборони

Тіло жінки виявили під вікнами її будинку.

У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою главу фінансового управління Міноборони Російської Федерації по Західному військовому округу Марину Янкину.

Як пише “Фонтанка”, раніше вона працювала у Федеральній податковій службі і займала пост заступника голови комітету майнових відносин Санкт-Петербурга. За їхніми даними, 15 лютого тіло 58-річної жінки виявили під вікнами будинку на Замшиній вулиці.

Речі та документи Янкіної знайшли на спільному балконі 16-го поверху, пише Telegram-канал Mash. Її колишній чоловік сказав, що вона зателефонувала йому, повідомила про наміри і попросила викликати поліцію.

“За нашими даними, чоловік жив у будинку, з балкона якого сталося падіння. Мотиви продовжують з’ясовувати – за останніми даними, у жінки були проблеми зі здоров’ям”, – йдеться в повідомленні. // УНІАН