У розвідці Німеччини викрили подвійного агента, який працював на Росію

Видання Spiegel повідомляє про гучний шпигунський скандал у Німеччині. Співробітник Федеральної розвідувальної служби країни (БНД) таємно працював на Росію. Офіцер Карстен Л. був заарештований, у його квартирі та в офісах БНД пройшли обшуки. За інформацією видання, Федеральне управління кримінальної поліції 21 грудня ввечері заарештувало Карстена за підозрою у державній зраді.

За даними, він передав секретну інформацію російській розвідці. Інші подробиці цього розслідування поки що не розкриваються. За інформацією Spiegel, канцлер Олаф Шольц кілька тижнів тому був проінформований про те, що відбувається.

Останніми роками у Німеччині неодноразово викривали шпигунів із Росії. У листопаді суд у Дюссельдорфі засудив підполковника запасу до одного року та дев’яти місяців умовно. Він контактував із співробітниками ГРУ та передавав їм інформацію про резервістів у Німеччині.

Навесні мюнхенський суд засудив вченого з університету Аугсбурга до одного року умовно. Він передав РФ інформацію про європейську ракетну систему.

Усередині самої БНД останній гучний шпигунський скандал стався у 2014 році, коли було заарештовано співробітника розвідки, який відповідав за пошту та реєстрацію секретних відомостей у відділі зовнішніх зв’язків. Повідомлялося, що він був шпигуном ЦРУ з 2008 року і передав американцям майже 220 папок із документами БНД, зокрема 3500 справжніх імен німецьких агентів. Пізніше він, як пише Spiegel, запропонував себе російською як шпигун і відправив три документи з БНД до російського генерального консульства в Мюнхені. Мюнхенський суд засудив його до восьми років ув’язнення за державну зраду.