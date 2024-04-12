У Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним (російським танковим) інтелектом врізався у перехожих (відео)

Місцеве управління «Міськелектротранс» уклало контракт з «Уралвагонзаводом» на постачання 22 таких трамваїв

У Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом від найбільшого виробника танків – «Уралвагонзаводу» врізався в натовп пішоходів на вулиці «Налична».

Про це повідомляє The Moscow Times

За повідомлення ЗМІ, постраждали кілька людей, ще трьом знадобилася госпіталізація. Трамвай був на обкатці, пише канал «112».