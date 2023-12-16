У США 4-місячне немовля знайшли живим після того, як його затягнуло у торнадо
Чотиримісячне немовля знайшли живим після того, як його затягнуло у торнадо у штаті Тенессі.
Про це пише BBC.
Батьки немовляти повідомили, що торнадо зруйнував їх дім на колесах, піднявши у повітря ліжечко з дитиною.
Згодом дитину живою виявили на поваленому дереві під зливою.
Малюк, його однорічний брат і батьки отримали лише незначні порізи та забої.
Коли торнадо наближався, мати двох дітей, 22-річна Сідні Мур, сказала, що дах їхнього мобільного будинку зірвало.
“Торнадо опустилось й підхопило ліжечко з моєю дитиною, Господи. Він був першим, кого підійняло уверх”, – розповіла жінка.
Батько хлопчика кинувся, щоб захистити сина, проте і його затягнуло у торнадо.
“Він просто тримався за ліжечко весь час, і вони ходили по колу, як він сказав, а потім їх відкинуло”, — додала жінка.
У цей момент вона схопила старшого сина та накрила собою. Одразу після цього на них впали стіни дому.
“Я була справді розчавлена. Я не могла дихати”, – згадувала вона.
Коли торнадо минуло жінка з однорічним сином зуміла вирватись з-під завалів. разом з чоловіком вони одразу почали шукати 4-місячного сина Лорда.
Розшукавши свою дитину під проливним дощем, вони знайшли його живим, за словами жінки, “у схожій на маленьку колиску на дереві”.
“Я думала, що він мертвий. Я була майже впевнена, що він мертвий і ми його не знайдемо. Але він тут, і це з ласки Божої”, – розповіла матір.
Сама жінка після торнадо має незначні порізи та синці, а у її чоловіка зламані рука та плече. // БуквиTweet