Нападник спочатку помахав йому капцями, а потім накинувся.

У підмосковському Раменському посеред вулиці неадекват накинувся на чоловіка та відкусив йому носа.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, того дня постраждалий 31-річний чоловік чекав на дружину на вулиці біля магазину. У цей час повз проходив чоловік, який зняв свої капці та помахав ними в повітрі.

Після цього неадекват накинувся на чоловіка і вп’явся зубами в його ніс. Причини божевільного вчинку незрозумілі. Відірвану частину носа відновити не вдалося.

Повідомляють, що раніше, той же нападник відкусив шмат вуха у місцевого таксиста.// УНІАН