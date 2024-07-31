У Тегерані ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію

Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія та один з його охоронців були вбиті в результаті обстрілу їхньої резиденції в Тегерані.

У КВІР повідомили, що ведеться розслідування інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), яку цитує іранське агентство Mehr .

Як повідомляє AP, Ханія у Тегерані брав участь в церемонії присяги президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Аналітики іранського державного телебачення відразу почали звинувачувати у нападі Ізраїль.

Сам Ізраїль поки не коментував інформацію.

Оновлено о 06:53. ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві Ханії під час авіаудару в Ірані, повідомляє Bloomberg.

Оновлено о 07:55. Міністр спадщини Аміхай Еліяху став першим високопоставленим ізраїльським урядовцем, який відреагував на вбивство лідера ХАМАС, написавши на X, що “це правильний спосіб очистити світ від цього бруду”, повідомляє Times of Israel.

Його коментарі зроблені попри повідомлення ізраїльських ЗМІ про те, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху наказав своїм міністрам мовчати про нічне вбивство в іранській столиці.