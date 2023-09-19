Баку вимагає виведення вірменських військ з Азербайджану, Єреван заявляє про етнічні чистки

Баку вимагає виведення військ Вірменії з Азербайджану та розпуску «режиму сепаратистів» в Ханкенді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство КазТАГ.

«Єдиний шлях до досягнення миру і стабільності в регіоні – це виведення вірменських збройних сил з Азербайджану і розпуск режиму сепаратистів», – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Водночас News.am з посиланням на вірменський уряд повідомляє, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян проводить засідання Ради безпеки, де обговорюються «широкомасштабні військові дії» у Карабаху.

Пізніше у вівторок МЗС Вірменії оприлюднило заяву, в якій звинуватило Азербайджан у проведенні «етнічної чистки».

«Тези, проголошені азербайджанською стороною під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу в МЗС Азербайджану 18 вересня, схожі на дипломатичну підготовку до нової військової ескалації в регіоні, початку конкретних дій, спрямованих на проведення етнічної чистки в Нагорному Карабаху», – заявили у вірменському відомстві.

Там зазначили, що пропозиція щодо дзеркального виведення військ від вірмено-азербайджанського кордону «залишається в силі», і що Вірменія готова розпочати її обговорення «в найкоротший термін».

Як повідомлялося, Міністерство оборони Азербайджану у вівторок оголосило про початок «антитерористичних заходів локального характеру в Карабасі».