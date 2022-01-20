У Туреччині затримали 13 підозрюваних у вбивстві українського моряка

Турецькі правоохоронці під час розслідування загибелі українського моряка з вантажного судна «Маранта», якого знайшли повішеним 17 січня у його каюті, затримали 13 осіб.

Про це повідомляє видання Cumhuriyet, передає Укрінформ.

«Під час розслідування за фактом повішення українського моряка на судні «Маранта» було затримано 13 осіб через підозру, що «моряк був убитий», — йдеться у публікації.

Зазначається, що у лікарні Самсуна провели розтин тіла 34-річного громадянина України, результати якого засвідчили, що це могло бути вбивство, а не самогубство, як вважалося раніше.

Головна прокуратура Самсуна проводить розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня у Туреччині помер український моряк, який працював на вантажному судні «Маранта», яке перевозило пшеницю з порту Рені до турецького Самсуна.

Керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик зауважив, що за попередніми даними, це могло бути самогубство.