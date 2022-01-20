У Туреччині затримали 13 підозрюваних у вбивстві українського моряка

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Турецькі правоохоронці під час розслідування загибелі українського моряка з вантажного судна «Маранта», якого знайшли повішеним 17 січня у його каюті, затримали 13 осіб.

Про це повідомляє видання Cumhuriyet, передає Укрінформ.

У Туреччині затримали 13 підозрюваних у вбивстві українського моряка

Фото: TRT

«Під час розслідування за фактом повішення українського моряка на судні «Маранта» було затримано 13 осіб через підозру, що «моряк був убитий», — йдеться у публікації.

Зазначається, що у лікарні Самсуна провели розтин тіла 34-річного громадянина України, результати якого засвідчили, що це могло бути вбивство, а не самогубство, як вважалося раніше.

Головна прокуратура Самсуна проводить розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня у Туреччині помер український моряк, який працював на вантажному судні «Маранта», яке перевозило пшеницю з порту Рені до турецького Самсуна.

Керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик зауважив, що за попередніми даними, це могло бути самогубство.

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