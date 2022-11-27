У Туреччині вимагають заборонити продавати та здавати в оренду нерухомість росіянам

Мешканці турецького міста Анталія вимагають від влади заборонити продавати та здавати в оренду нерухомість росіянам.

Про це йдеться петиції, яку громадяни Туреччини створили на Change.org. За два дні її підписали вже 9486 осіб, передає російський Forbes.

Через наплив іноземців ціна нерухомості у Анталії зросла за останні два роки майже вп’ятеро, що перевищує середній дохід громадян у Туреччині, скаржаться автори петиції. Різкий стрибок цін на оренду також спричинив кризу нерухомості та демографічні зміни — нібито 25% населення Анталії зараз іноземці, йдеться в листі.

Ринок також дестабілізують російські, а українські ріелтори, вважають автори петиції.

“На тлі хвилі імміграції кількість українців та росіян, які беруть участь у ринку незареєстрованої нерухомості в Анталії, досягла 10 тисяч. Ці люди продовжують порушувати роботу ринку, створюючи власні групи на сотні людей у WhatsApp. У них немає досвіду, але вони незабаром почали контролювати ринок нерухомості Анталії. Ми не можемо потрапити до цих груп, бо вони нас не приймають”, — йдеться у ній.

Турецьке видання Hurriet Daily News також написало, що російські та українські ріелтори змінюють ситуацію на ринку нерухомості. Вони завищують і без того високі ціни на житло, а їх кількість вже перевершують турецьких агентів з ліцензіями, повідомило видання.

Попит на житло в Туреччині, що дозволяє претендувати на посвідку на проживання, у жовтні зріс у 24 рази, порівняно з жовтнем 2021 року, повідомило агентство Skolkovo Realty. З січня тільки літаками до Анталії з різних країн прилетіло майже 11 мільйонів осіб. При цьому щодня до цього міста прибуває 15-20 тисяч росіян.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Туреччина закриє морські протоки для танкерів із російською нафтою. // “Прямий”