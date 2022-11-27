У Туреччині вимагають заборонити продавати та здавати в оренду нерухомість росіянам

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Мешканці турецького міста Анталія вимагають від влади заборонити продавати та здавати в оренду нерухомість росіянам.

Про це йдеться петиції, яку громадяни Туреччини створили на Change.org. За два дні її підписали вже 9486 осіб, передає російський Forbes.

Аренда жилья Анталия

Через наплив іноземців ціна нерухомості у Анталії зросла за останні два роки майже вп’ятеро, що перевищує середній дохід громадян у Туреччині, скаржаться автори петиції. Різкий стрибок цін на оренду також спричинив кризу нерухомості та демографічні зміни — нібито 25% населення Анталії зараз іноземці, йдеться в листі.

Ринок також дестабілізують російські, а українські ріелтори, вважають автори петиції.

“На тлі хвилі імміграції кількість українців та росіян, які беруть участь у ринку незареєстрованої нерухомості в Анталії, досягла 10 тисяч. Ці люди продовжують порушувати роботу ринку, створюючи власні групи на сотні людей у WhatsApp. У них немає досвіду, але вони незабаром почали контролювати ринок нерухомості Анталії. Ми не можемо потрапити до цих груп, бо вони нас не приймають”, — йдеться у ній.

Турецьке видання Hurriet Daily News також написало, що російські та українські ріелтори змінюють ситуацію на ринку нерухомості. Вони завищують і без того високі ціни на житло, а їх кількість вже перевершують турецьких агентів з ліцензіями, повідомило видання.

Попит на житло в Туреччині, що дозволяє претендувати на посвідку на проживання, у жовтні зріс у 24 рази, порівняно з жовтнем 2021 року, повідомило агентство Skolkovo Realty. З січня тільки літаками до Анталії з різних країн прилетіло майже 11 мільйонів осіб. При цьому щодня до цього міста прибуває 15-20 тисяч росіян.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Туреччина закриє морські протоки для танкерів із російською нафтою. // “Прямий”

 

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