У Вірменії криміналізували нецензурну лайку: порушників саджатимуть за ґрати

Національні збори у Вірменії схвалили закон, який криміналізує вживання нецензурної лайки.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Зазначається, що закон схвалили 30 липня, в останній день роботи парламенту сьомого скликання.

До кримінального кодексу додали статтю “тяжка образа”, під якою мають на увазі нецензурну лайку або образу гідності людини “в інший вкрай непристойний спосіб”. Порушників каратимуть штрафом у розмірі від 100 тисяч до пів мільйона драмів (від близько 5,5 тисяч гривень до 27,5 тисяч гривень).

У разі повторення порушення на адресу тієї самої особи сума штрафу зростає до 1-3 млн драмів або арешту на термін від одного до трьох місяців.

Під публічною діяльністю мають на увазі виконання службових обов’язків, держслужбу, громадську або політичну діяльність, публіцистичну діяльність. Найсуворіше покарання передбачене за образи політиків, держслужбовців та журналістів.

Голова парламентської комісії з державно-правових питань Владімір Варданян пояснив, що законодавство фактично впроваджується тимчасово, оскільки чинний кримінальний кодекс буде діяти лише до 2022 року.

“Якщо за цей рік ми зможемо досягти зрушень, то вносити такі зміни у новий кримінальний кодекс не буде необхідності”, – заявив він.

Водночас цей законопроєкт активно критикували й вказували на численні недоліки. Зокрема, критики наголошували, що буде важко у судовому порядку доводити непристойність певних висловлювань. Однак Варданян запевнив, що “прокуратура, слідчі органи та кожен громадянин чудово здатні відрізняти різницю між нецензурною лайкою та іншими образами”. // Букви